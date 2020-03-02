Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart

İHA

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM'nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu lüks otomobil ve oyun bilgisayarı kampanyası 15 Mart tarihinde sona eriyor.

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM’nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu lüks otomobil ve oyun bilgisayarı kampanyası 15 Mart tarihinde sona eriyor.
39 Burda AVM’nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı! 15 Mart Pazar günü sona erecek, hayalleri süsleyen ‘Skoda Karoq’ ve ‘Casper Excalipur’ oyun bilgisayarı kampanyasında ziyaretçiler kazanma şansını yakalıyor.
39 Burda, ‘Skoda Karoq’ ve ‘Casper Excalipur’ kampanyası ile alışverişin tüm heyecanını doyasıya yaşatmaya devam ediyor. 15 Mart’a kadar sürecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan 39 Burda ziyaretçileri, 1 adet lüks otomobil ve adet 2 adet oyun bilgisayarı kazanma şansı yakalıyor. Kampanyaya katılanlar, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırıyor. Alışveriş tutkunları her alışverişlerinde kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.
Ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile 39 Burda AVM, tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor. Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçmenler Avrupa'ya, o bisikletiyle Türkiye yolunda Bisikletiyle Türkiye'ye geldi, Türk insanına hayran kaldı
YEREL HABERLER Göçmenler Avrupa'ya, o bisikletiyle Türkiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X