Göçmenler Avrupa'ya, o bisikletiyle Türkiye yolunda Bisikletiyle Türkiye'ye geldi, Türk insanına hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göçmenler Avrupa'ya, o bisikletiyle Türkiye yolunda Bisikletiyle Türkiye'ye geldi, Türk insanına hayran kaldı

İHA

Türkiye'nin Cuma gecesi itibariyle Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlere müdahale etmeyeceğini açıklamasında sonra yüz binlerce göçmen Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken, İsveçli Lina Halebratt, köpeği Bounty ile birlikte kanosu ve bisikletiyle Türkiye'ye geldi. Türk insanına ve Türk mutfağına hayran kalan Halebratt, son durağı olan İstanbul'dan kano ile İsveç'e deniz yoluyla geri dönecek. İHA muhabirine konuşan Halebratt, "Türk insanı çok kibar ve yardımsever. Ayrıca yemekleri çok iyi. Burada en sevdiğim yemek dolma oldu" dedi.

Göçmenler Avrupa'ya, o bisikletiyle Türkiye yolunda Bisikletiyle Türkiye'ye geldi, Türk insanına hayran kaldı

Türkiye'nin Cuma gecesi itibariyle Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlere müdahale etmeyeceğini açıklamasında sonra yüz binlerce göçmen Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken, İsveçli Lina Halebratt, köpeği Bounty ile birlikte kanosu ve bisikletiyle Türkiye'ye geldi. Türk insanına ve Türk mutfağına hayran kalan Halebratt, son durağı olan İstanbul'dan kano ile İsveç'e deniz yoluyla geri dönecek. İHA muhabirine konuşan Halebratt, "Türk insanı çok kibar ve yardımsever. Ayrıca yemekleri çok iyi. Burada en sevdiğim yemek dolma oldu” dedi.

İsveç’in başkenti Stokholm’e 600 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan Lina Halebratt, çok merak ettiği İstanbul’a doğru macera dolu yolculuğa başladı. Köpeği Bounty ve kanosunu da yanına alan Halebratt, ilk olarak İsveç’in dağlarını kayak yaparak aştı. Kopenhag üzerinden Avrupa ana karasına kanoyla geçen Halebratt, yaklaşık 6 ayda Lüleburgaz’a ulaşmayı başardı. Türkiye'nin müdahale etmeme kararı almasıyla birlikte 100 binden fazla göçmenin Avrupa'ya geçtiği dönemde, Türkiye'ye gelmeyi tercih eden Halebratt, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nde bir gün dinlenen ve tesislere hayran kalan Halebratt, bir sonraki durağı İstanbul’a doğru yola koyuldu. İstanbul’a vardığında, Marmara’dan denize açılarak İsveç’e kanoyla dönmeyi planlayan Halebratt, Türkiye izlenimlerini anlattı.

“Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum”
Seyahat etmenin kendisini için tutku olduğunu ve 10 yıldır seyahat ettiğini söyleyen Halebratt, “Yeni ve iyi insanlarla tanışmayı sevdiğim için seyahat etmeye başladım. İsveç’in başkenti Stokholm’e 600 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir köyden yola çıktım” dedi.

İstanbul’dan kanoyla dönecek
Yola çıkış rotasının kara yoluyla bitmediğini ancak kara yolu rotasının son durağının İstanbul olduğunu kaydeden Halebratt, İstanbul’a vardığında yoluna denizden devam edeceğini söyledi. Halebratt, “Bisikletle izlediğim rota İstanbul’da sona erecek. İstanbul’a vardığımda bisikletimi satıp kano ile İsveç’e döneceğim. Marmara Denizi üzerinden Akdeniz’e çıkacağım. Ardından Yunanistan’ın güneyinden devam edip Adriyatik kıyılarını izleyeceğim. Sırasıyla İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Danimarka sahilleri ve son olarak da İsveç’e ulaşacağım” diye konuştu.

Türk insanına hayran kaldı
Türkiye ve Türk insanı hakkında daha önceden hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Halebratt, Türklerin çok yardımsever insanlar olduğunu belirtti. Halebratt, “Türk insanı mükemmel. İnanılmaz misafirperver insanlar. Başkalarını kendi ailesiymiş gibi benimsiyorlar” dedi.

En sevdiği yemek dolma oldu
Vejetaryen olduğunu söyleyen Halebratt, zeytinyağlı Türk yemeklerine hayran kaldığını söyledi. Halebratt, en sevdiği yemeğin ise dolma olduğunu belirterek, “Burada en sevdiğim yemek dolma oldu. Dolma mükemmel sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Türklerin yaptığı çaya bayıldım. Yüzlerce bardak çay içebilirim burada. Türkler gerçekten inanılmaz. Herkes çok yardımsever ve kibar. Beni yolda gören herkes bana yardım etmeye çalışıyor” diye konuştu. Lina Halebratt’ı karşılayan Lüleburgaz Bisiklet Akademisi Tesis Sorumlusu Furkan Topçu ise tesis hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Topçu, Lina Halebratt’ın kendilerine internet uygulaması üzerinden ulaştığını söyleyerek, “Misafirlerimiz gelecekleri günleri, saatleri iletiyorlar. Bizler de misafirlerimizi karşılıyoruz. Lina Halebratt da bize bu şekilde ulaştı. Kendisiyle görüştü. Yerli ve yabancı gezginlerimiz burada ücretsiz bir şekilde diledikleri kadar konaklıyorlar. Burada duş, tuvalet, konaklama ve mutfak imkanları var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart
YEREL HABERLER Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X