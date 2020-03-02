İsveçli gezgin, bisikleti, köpeği ve kanosuyla seyahat ediyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)İSVEÇ'ten 6 ay önce bisikleti, kanosu ve köpeği ile yola çıkan gezgin Lina Halebraatt, Kırklareli´nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı.
İsveç´in başkenti Stokholm´e 600 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan gezgin Lina Halebratt bisikleti, kanosu ve köpeği ile yola çıktı. Halebratt, ilk olarak İsveç´in dağlarını kayak yaparak aştı. Kopenhag üzerinden Avrupa ana karasına kanoyla geçen Halebratt, yaklaşık 6 ay sonra Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. Lüleburgaz Bisiklet Akademisi´nde bir gece konaklayan Halebraatt, çok merak ettiği İstanbul´a gitmek için yola çıktı. Halebratt, İstanbul´u gezdikten sonra Marmara Denizi'ne açılarak İsveç´e kanoyla dönmeyi planladığını söyledi.
Halebratt, "10 yıldır seyahat ediyorum. Seyahat etmek benim için bir tutku. Yeni ülkeler görmeyi ve insanlarla tanışmayı sevdiğim için seyahat ediyorum. İstanbul´a vardığımda yoluna denizden devam edeceğim. Bisikletle izlediğim rota İstanbul´da sona erecek. İstanbul´a vardığımda bisikletimi satıp kano ile İsveç´e döneceğim. Türk yemeklerine hayran kaldım. Türkler gerçekten mükemmel insanlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN
2020-03-02 14:23:13
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