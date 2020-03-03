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Özel çocukların hayatını kurtaracak özel parmak izi Özel çocuklara özel parmak izi Özel çocuklar parmak iziyle güvence altına alındı

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren özel bir eğitim ve uygulama merkezinde, engelli çocuklar için hayati öneme sahip "Engelli Çocuklarda Parmak İzi" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ailelerinin rızası doğrultusunda parmak izleri alınan çocukların kaybolmaları durumunda emniyet güçleri daha hızlı harekete geçebilecek.

Özel çocukların hayatını kurtaracak özel parmak izi Özel çocuklara özel parmak izi Özel çocuklar parmak iziyle güvence altına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren özel bir eğitim ve uygulama merkezinde, engelli çocuklar için hayati öneme sahip “Engelli Çocuklarda Parmak İzi” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ailelerinin rızası doğrultusunda parmak izleri alınan çocukların kaybolmaları durumunda emniyet güçleri daha hızlı harekete geçebilecek.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Resul Rüstem Perçin Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi, engelli çocuklar için ortak bir projeye imza attı. Hayata geçirilen proje kapsamında okulda eğitim gören çocukların her birinin parmak izi alındı.

Anında harekete geçilecek
Ailelerinin rızası doğrultusunda Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla parmak izleri alınan çocuklar Emniyet Genel Müdürlüğünün veri tabanına kaydedildi. Proje sayesinde çocukların başlarına kötü bir olay gelmesi ya da kaybolmaları durumunda, veri tabanındaki parmak izinden çocuğun bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Bu sayede yurt genelinde emniyet teşkilatı özel çocuklar için daha hızlı harekete geçebilecek.

“Amacımız kriz zamanını en aza indirmek”
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü İbrahim Halil Fırtına, çocukların başlarına kötü bir şey gelmeleri durumunda Emniyet Teşkilatının çocuğun bilgilerine hemen ulaşabileceğini söyledi. Fırtına, “Bu proje kriz zamanını en aza indirebilmek için yaptığımız bir proje. Amacımız herhangi bir kaza, kaybolma ve kriz durumunda çocuğun parmak izinden ivedi olarak çocuğun bilgilerine ulaşıp hızlı bir şekilde iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için önemli bir proje. Hepsinin aile rızaları alındı. Kaymakamlık ve Milli Eğitimin de izni var projede” diye konuştu.

Yunuslara büyük ilgi
Öte yandan çocukların parmak izi alınırken sıkılmamaları için yanlarında bulunan yunus timleri ilgi odağı oldu. Çocuklar parmak izlerini verdikten sonra motosikletli yunus timlerinin motosikletlerine binerek unutulmaz anlar yaşadı. Özel çocuklar daha sonra polis ağabeyleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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