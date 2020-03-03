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Sahipsiz 5 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak Kırklareli’de 'Sağlıklı Patiler Projesi' hayata geçirildi

İHA

Kırklareli Valiliğince uygulamaya konulan 'Sağlıklı Patiler Projesi' kapsamında il genelindeki kayıt altına alınmamış yaklaşık 5 bin sahipsiz sokak hayvanının rehabilitasyonunun ve kısırlaştırılmasının yapılacağı bildirildi.

Sahipsiz 5 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak Kırklareli’de 'Sağlıklı Patiler Projesi' hayata geçirildi

Kırklareli Valiliğince uygulamaya konulan 'Sağlıklı Patiler Projesi' kapsamında il genelindeki kayıt altına alınmamış yaklaşık 5 bin sahipsiz sokak hayvanının rehabilitasyonunun ve kısırlaştırılmasının yapılacağı bildirildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatları doğrultusunda sokaktaki canlar için bir proje hayata geçirildi. 'Sağlıklı Patiler Projesi' ile Kırklareli ili sınırları içerisinde köylerde bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 5 bin adet kayıt altına alınmamış sahipsiz sokak hayvanının rehabilitasyonu ve kısırlaştırması yapılmış olacak.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Köylerimizde yaşayan birçok sokak hayvanı bulunmaktadır. Bunların kontrolsüz üremeleri ve doğada aç kalmaları hem köylü halk için hem de sokakta yaşayan dostlarımız için çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu kapsamda kırsalda yaşayan hayvanların rehabilitasyonu için mobil kısırlaştırma üniteleri alınacaktır. Bu kapsamda köylerin dağınık olması ve daha hızlı hizmet verme amacı ile köy sayısı ve köylerdeki sahipsiz sokak hayvanları sayıları baz alınarak hedef kitle 2 gruba ayrılmıştır. 1. Grup: Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ve Vize köylerini kapsar iken, 2. Grup: Merkez, Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar köylerinden oluşmaktadır” dedi.

“Yaklaşık 5 bin adet sokak hayvanının rehabilitasyonu ve kısırlaştırması yapılacak”
Sağlıklı Partiler projesinin detaylarıyla ilgili bilgi veren Vali Bilgin, “Proje kapsamında her iki gruba da toplam 2 adet veteriner, 2 adet veteriner teknikeri, 2 hayvan toplayıcı, 4 şoför, 2 mobil kısırlaştırma ünitesi, 2 adet toplama aracı alınması planlanmaktadır. Buna ek olarak, Operasyon öncesinde ve operasyon sonrasında iyileşme döneminde hayvanların bakım ve beslenmesinin yapılacağı etrafı kapalı, gerektiğinde kolayca bölümlere ayrılabilecek portatif bir bölüm gerekmektedir. Proje kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak mobil ünitelere getirilmesi sağlanır. Bunun için proje kapsamında 2 adet toplama aracına ihtiyaç duyulmuştur. Toplama aracında asgari 1 şoför, 1 adet yakalama elemanı bulunacaktır. Toplama aracı içerisinde kafes, taşıma kabı, yakalama oltası, üfleme aparatı vb. asgari alet ve tesisatlar bulunacaktır. Sonuç olarak Kırklareli ili sınırları içerisinde köylerde bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 5 bin adet kayıt altına alınmamış sahipsiz sokak hayvanının rehabilitasyonu ve kısırlaştırması yapılmış olacaktır” diye konuştu.

Sokaktaki canlar için web sitesi kuruluyor
Vali Bilgin, kendi elleriyle yaptığı kulübe ve hayata geçirdiği projelerin yanı sıra sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve mama yardımı yapılabilmesi için bir web sitesinin de hazırlandığını, web sitesini ziyaret eden vatandaşların buradan ve mobil ağlar üzerinden mama yardımında bulunabileceklerini ifade etti.

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