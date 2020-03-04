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Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

DHA

Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı


Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, 15 ton 341 litre sahte içki ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'daki fabrikada üretilen içkileri mükerrer kapüşonlar takarak piyasaya sürdükleri belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile Tekirdağ'daki fabrikada yapılan aramada; 15 ton 341 litre sahte içki, 10 bin 538 TAPDK bandrolü, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, 1 tabanca, 1 kurusıkı ile 6 kamyonet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-03-04 16:02:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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