Üç torun sahibi, 66 yaşında, rekoru hala kırılamıyor 66’lık 3 torun sahibi ihtiyar delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki 3 torun sahibi Halil Aslan, çocukluğundan beri tutkusu olan koşu sporuyla başarıya doymuyor. Son olarak Antalya’da düzenlenen Uluslararası Runatolia’da Erkekler yaş kategorisinde 2’nci olan Aslan’ın 2018 yılından bu yana da Trabzon Yarı Maratonu’nda 40 yaş üstü grupta kırdığı 1 saat 25 dakikalık rekor kırılamıyor.

Lüleburgaz’da yaşayan ve Türkiye Petrolleri’nden emekli ve 3 torun sahibi Halil Aslan, yaşıtları gibi kahvehaneye ya da çay bahçesine gidip gazete okumak yerine, çocukluğundan beri tutkusu olan koşu sporuna başladı. Günde en az 10 kilometre koşan Aslan, katıldığı yarı ve tam maratonlarda yaptığı derecelerle dikkat çekiyor. 20’li yaşlarındaki gençlere taş çıkartan 66’lık ihtiyar delikanlı son olarak katıldığı Antalya’daki Uluslararası Runatolia Maratonu’nda yaş kategorisinde 2’nci olmayı başardı. Aslan, atletizm ve koşu sporuyla tanışmasını İHA muhabirine anlattı.



“O yıldan bu yana rekorum kırılamıyor”

Aslan, koşmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyleyerek, sürekli koştuğunu belirtti. Trabzon’da 2018 yılındaki Trabzon Yarı Maratonu’nda 1 saat 25 dakikalık bir derece yaptığını söyleyen Aslan, o yıldan beri kendi yaş kategorisinde kimsenin bu süre içinde 21 kilometrelik parkuru tamamlayamadığını söyledi. Aslan, “Trabzon Yarı Maratonu’nda 2018 yılından bu yana benim rekorum kırılamıyor. Trabzon’da ben onun hiç farkında değildim. O zaman Marla Grup olarak takım halinde 3’üncü olmuştuk. Yaş kategorisinde birinci olmuştum. 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 25 dakikalık bir performansla tamamlamıştım. O yıldan bu yana rekorumu kimse kıramıyor” dedi.



“Üç torunum var”

Üç torun sahibi dede olduğunu belirten Aslan, koşmanın yaşı olmadığını söyledi. Her gün Lüleburgaz 8 Kasım Stadı’nda yağmur, çamur demeden koştuğunu kaydeden Aslan, “3 tane torunum var. 13 yaşındaki torunumu küçük yaşta atletizme başlattık. Ama sonra yoğun programı olduğu için bırakmak durumunda kaldı. 66 yaşındayım ve koşmaya devam ediyorum. Torunlarımdan başarı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Türkiye Petrolleri’nde çalışıyordum. Sondajda çalışıyordum. Bir kaza sonucu 2 parmağımı kaybettim. Orada şoför olarak devam edip emekli oldum” ifadelerini kullandı.



Gençliği İsmail Akçay’ı izleyerek geçti

Gençliğinin Türkiye’nin efsane maraton koşucularından biri olan atletizm sporcusu İsmail Akçay’ın koşularını izleyerek geçtiğini söyleyen Aslan, “Benim gençliğim Ankara’da geçti. Koşuyu ben çocukluğumdan beri seviyorum. Benim gençliğim Ankara’da geçti. O dönem Ankara’da İsmail Akçay koşardı. Ben tribünde o ve onun gibi diğer atletleri izlerken yerimde duramazdım. Tribünden atlamak istedim. Ama o zaman şartlar uygun değildi. Birilerinin elinizden tutması gerekiyordu” diye konuştu.

8 Kasım stadının toprak zemine sahipken koştuğu dönemleri olduğunu söyleyen Aslan, burada Lüleburgaz’ın sevilen doktorlarından Emrullah Demirel ile birlikte koştuğunu söyledi. Aslan, koşu sporunu Emrullah Demirel’in kendisine yarışlara katılmayı teklif edene kadar bireysel yaptığını söyleyerek, “Doktor Emrullah beyle koşardım. Emrullah beyle 10 tur yapardık biterdi. Ben daha fazla tur yapmak isterdim. Aradan yine yıllar geçti. Sonra Emrullah bey beni bir gün aradı, ‘Gel yarışlara katılalım’ dedi. Sevilay hocamız var burada. Onunla görüşmüş. Emrullah beyle yarışlara başladık. Yarışlara başladıktan kısa bir süre sonra Oğuz Kesim isimli bir arkadaşımız bize danışmanlık yapmaya başladı. Birlikte koştuk. İstanbul’da 28 kilometre krosta ilk koşumda kürsü yaptım” ifadelerini kullandı.

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