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Lüleburgaz’da korona virüs önlemi

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları başlatıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir" dedi.

Lüleburgaz’da korona virüs önlemi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları başlatıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir” dedi.
Bulgaristan ve Yunanistan sınırına yakın olması nedeniyle korona virüs alarmı verilen Lüleburgaz’da çok sayıda bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Lüleburgaz Belediyesi bağlı bütün temizlik personelinin gün doğmadan sokaklara çıkarak dezenfekte çalışmalarına katıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Murat Gerenli, dezenfeksiyon işlemleri sırasında kullandıkları malzemelerin Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezenfektanlar olduğunu belirtti. Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kişisel hijyeninin de çok önemli olduğunu vurgulayan Gerenli, “Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir. Ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Toplu yaşanılan yerlerde dikkatli olmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız ve bilim insanlarının önerilerini harfiyen uygulamaya devam etmeliyiz. Şehrimizde gereken önlemler alınmış durumda. Kişisel hijyen her şeyden önemli” diye konuştu.

Kolonya ve antiseptik mendillere ilgi
Öte yandan, korona virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Lüleburgazlılar marketlere akın etti. Gün içerisinde binlerce Lüleburgazlının marketlere giderek buralardan kolonya ve antiseptik mendiller satın aldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre birçok markette antiseptik mendil ve kolonyanın tükendiği öğrenildi.

İlçe meydanı yıkandı
Tüm bunların yanı sıra Lüleburgaz’ın simge meydanlarından biri olan Kongre Meydanı da sabah saatlerinde ilaçla yıkandı. Yıkama işleminin ardından yaklaşık 40 temizlik personeli dev meydanı temizledi. Kongre Meydanı’nın dışında her gün yüzlerce otomobilin giriş çıkış yaptığı Kongre Meydanı Katlı Otoparkı da yetkililer tarafından dezenfekte edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kongre Meydanı Katlı Otoparkı’nda özellikle vatandaşın tutunabileceği tırabzanların alkol ve çamaşır suyu bazlı ilaçlı suyla temizlendiği belirtildi. Öte yandan, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’nda da korona virüs önlemleri alındı. Bina girişindeki güvenlik noktasına yerleştirilen antiseptik su vatandaşın hizmetine sunuldu. Belediyeye giren vatandaşlar görevliler tarafından antiseptik suyu kullanmaları yönünde uyarıldı.

Okullara ilaçlama
Korona virüs önlemleri kapsamında okullar da mercek altına alındı. Lüleburgaz Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine ilçe genelindeki bütün okullara dün akşam itibariyle dezenfekte çalışmaları başlattığı öğrenildi. Bu çalışmalar sonucunda okul yönetimlerine dezenfekte malzemeler almaları ve bunları çocukların sık sık kullanabileceği yerlere koymaları yönünde uyarılarda bulunulduğu öğrenildi.

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