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Kanseri yendi, halaylarla karşılandı “Sevgiye ne kanser dayanır ne da başka bir şey”

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 yıl aradan sonra ikinci kez yakalandığı meme kanserini bir kere daha yenen Ayten Aydın, doğum gününde döndüğü işyerinde, esnaf arkadaşları tarafından davullarla, zurnalarla karşılandı. Yaşadığı durum karşısında mutluluk gözyaşları döken Aydın, "Sevgi seli öyle bir şey ki, önünde ne kanser dayanır ne de başka bir şey" dedi.

Kanseri yendi, halaylarla karşılandı “Sevgiye ne kanser dayanır ne da başka bir şey”

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 16 yıl aradan sonra ikinci kez yakalandığı meme kanserini bir kere daha yenen Ayten Aydın, doğum gününde döndüğü işyerinde, esnaf arkadaşları tarafından davullarla, zurnalarla karşılandı. Yaşadığı durum karşısında mutluluk gözyaşları döken Aydın, “Sevgi seli öyle bir şey ki, önünde ne kanser dayanır ne de başka bir şey” dedi.
Lüleburgaz İstanbul Caddesi’ndeki Mercan Pasajı’nda geçtiğimiz 10 Mart tarihinde duygu dolu anlar yaşandı. Mercan Pasajında yaklaşık 4 yıldır terzilik yapan 53 yaşındaki Ayten Aydın, ikinci kez yakalandığı meme kanserini bir kez daha yenmeyi başardı. Kendisiyle aynı pasajda yer alan ve bir ailesi gibi gördüğü esnaf arkadaşlarının yanına doğum günü olan 10 Mart’ta dönen Aydın, hayatında hiç unutamayacağı bir sürpriz yaşadı. Aydın’ın tekrar aralarına döneceği günü dört gözle bekleyen mesai arkadaşları unutulmaz bir doğum günü hazırlıklarına başladı.

Unutulmaz doğum günü
Geldiği gibi işinin başına dönen Aydın, arkadaşlarının sürpriziyle şaşkına döndü. Pasajın içinde kendine doğru davul ve zurnacın geldiğini gören Aydın, “Ailem” dediği arkadaşlarına katılarak kanseri yenişini ve doğum gününü halay çekerek kutladı. Gözleri dolduran duygu dolu anları paylaştı.

“Biri askere gidiyor zannettim”
İşinin başına döndüğü gün aynı zamanda doğum günü olduğunu ve arkadaşlarının kendine pasta keseceğini zannettiğini söyleyen Aydın, “Sonra bir baktım ki davulcu sesi geliyor. Dedim ki ‘Asker uğurluyorlar. Koşup biraz ağlayım.’ Ama sonra bir baktım ki davul bana doğru geliyor. Şok oldum” diye konuştu.

“Hem ağladım hem oynadım”
Yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Aydın, “Gerçekten söylüyorum, insan mutluluktan sarhoş oluyormuş. Ben gerçekten mutluluktan sarhoş oldum. Hala ayaklarım yere basmıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Harika bir sürprizdi. Hem ağladım hem oynadım. Evde bile videoları izlerken ağlayarak izliyorum. Muhteşem bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Buradaki herkesi çok seviyorum. Bu pasajdaki kediyi bile çok seviyorum. Eğer dimdik ayaktaysam onların sevgisiyle başardım. Ben çok şanslı bir insanım” dedi.

“Kanseri korkuttum”
Kanseri 2’nci kez yendiğini kaydeden Aydın, bu hastalığın kendisinden korktuğunu söyledi. Aydın, “Ben 2’nci kez kanseri yeniyorum. Bunun arasında bir sürü ameliyat geçirdim. 8 ameliyat geçirdim. Lokal anestezileri saymıyorum. Kanser benden korkuyor. Geliyor, bir bakıyor kadın güzel, deli dolu. Hemen kaçıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlarım ve sevdiklerim yardımıyla kanseri korkuttu” diye konuştu.

“Kanser seni yeneceğim”
Kansere karşı en etkili yöntemin doktorlara inanmak ve pozitif olmak olduğunu söyleyen Aydın, söz konusu hastalığa ilk yakalandığında her yere, “Kanser seni yeneceğim” diye yazdığını söyledi. Aydın, “İlk hastalığımda kendimi inandırmak için her yere yazmıştım. Kanser seni yeneceğim demiştim. Bu sefer yazmama gerek kalmadı. Ağladığıma bakmayın. Bu mutluluk, sevinç gözyaşları. Bu hastalıkta kesinlikle en önemli şey moral, doktorları dinlemek ve sevgi seli. Sevgi seli öyle bir şey ki, önünde ne kanser dayanır ne de başka bir şey. Çekiyor gidiyor” dedi.

“Hayata torunum bağladı”
Kanserin artık kendisi için grip gibi bir şey olduğunu kaydeden Aydın, “İlk kanser de meme kanseriydi. Sol memem alınmıştı. Sağ mememde 16 yıl sonra ortaya çıktı. Ama bu çıkan metastaz değildi. Zaten çıkacakmış. O yüzden iki memem de alındı. Ama ben buna rağmen çok mutluyum. Büyük bir şey başardık. Ama kanser hastalarına kesinlikle öneriyorum; doktorları dinleyip morallerini yüksek tutsunlar. Ben gıdama çok da özen gösteren insan değilim. Sadece doğal yaşıyorum. Mutlu yaşıyorum, sevgiden vazgeçmiyorum. Bu arada beni hayata bağlayan en önemli etken 3 yaşındaki torunum Matilda Ada oldu. Onu bırakıp hiçbir yere gidemem ben” diye konuştu.

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