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Kırklareli’nde ilginç kaza: yan yana dizildiler

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında savrulan araçların park eder şeklinde yan yana savrulması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli’nde ilginç kaza: yan yana dizildiler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında savrulan araçların park eder şeklinde yan yana savrulması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay bugün sabah 08.30 sıralarında D100 Karayolu Çorlu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet S. yönetimindeki 39 TB 288 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Hüseyin B. İdaresindeki 22 AK 616 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına takla atarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle araçlar şarampolün kenarında durdu. iki araç da park halindeki otomobil gibi yan yana kalması dikkat çekerken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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