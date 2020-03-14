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Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir makarna firması, internette makarnayı fahiş fiyata satan fırsatçılara inat bedava makarna dağıttı. Bir alışveriş marketinin önünde bedava, soslu ve haşlanmış makarna dağıtan firmaya yoğun ilgi gösterildi. Firmanın satış elemanı Suzan Atalık, ""Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var. Marketlere baktığımızda makarna fiyatları hala aynı seviyede" dedi.

Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde bir makarna firması, internette makarnayı fahiş fiyata satan fırsatçılara inat bedava makarna dağıttı. Bir alışveriş marketinin önünde bedava, soslu ve haşlanmış makarna dağıtan firmaya yoğun ilgi gösterildi. Firmanın satış elemanı Suzan Atalık, ““Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var. Marketlere baktığımızda makarna fiyatları hala aynı seviyede” dedi.
Korona virüs salgını endişesiyle vatandaşların markete hücum etmesi sonu marketlerde rafların büyük bir kısmı boşaldı. Özellikle dezenfektanların ve makarna ile unların bulunduğu reyonların boşaldığı görülürken, bir makarna firması, alışveriş merkezinin önünde vatandaşa ücretsiz haşlanmış makarna dağıttı. Firmanın ücretsiz makarna dağıttığını gören çok sayıda vatandaş, makarnanın tadına bakabilmek için sıraya girdi.
Fırsatçılara tepki gösterdi
Öte yandan makarna dağıtımıyla ilgili konuşan Suzan Atalık, özellikle internet üzerinden makarna fiyatlarına fahiş zamlar uygulayan alışveriş sitelerine tepki gösterdi. Makarnanın fiyatının hala aynı seviyede olduğunu ve marketlerde hiçbir şekilde zamla karşılaşmadığını söyleyen Atalık, “Fahiş fiyatlar olduğuna çok fazla olduğuna inanmıyorum. Ben bunların hepsine bir oyun olduğuna inanıyorum. Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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