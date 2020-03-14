Lüleburgaz’ın caddelerine dezenfektan konuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lüleburgaz’ın caddelerine dezenfektan konuldu

İHA

Lüleburgaz’ın caddelerine dezenfektan konuldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgenin çeşitli noktalarına sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.
Kırklareli Valiliği’nin koronavirüsle ilgili aldığı kararların içerisinde yer alan “Kongre Meydanı’na dezenfektan yerleştirilecek” kararının ardından Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı’na, ve ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgeye sıvı el dezenfektanı yerleştirdi. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Lüleburgaz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, sıvı el dezenfektanlarının Kongre Meydanı, İstanbul Caddesi, Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi, Üçgen Park ve İş Bankası önündeki direklere montelendiğini açıkladı. El dezenfektanlarının 13 ayrı noktaya yerleştirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar
YEREL HABERLER Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar
Korona kolonya geleneğini hatırlattı Lüleburgazlı kahveciler müşterilerine kolonya tutacak
YEREL HABERLER Korona kolonya geleneğini hatırlattı Lüleburgazlı ...
Kırklareli’nde ilginç kaza: yan yana dizildiler
YEREL HABERLER Kırklareli’nde ilginç kaza: yan yana dizildiler
Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları Kırklareli’nde tüm etkinlikler iptal
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği’nden korona virüs ...
Lüleburgaz’da etkinliklere korona virüs ertelemesi
YEREL HABERLER Lüleburgaz’da etkinliklere korona virüs ertelemesi
Kanseri yendi, halaylarla karşılandı “Sevgiye ne kanser dayanır ne da başka bir şey”
YEREL HABERLER Kanseri yendi, halaylarla karşılandı “Sevgiye ne ...
Kırklareli'deki ticarethane ve sanayilere indirimli elektrik
YEREL HABERLER Kırklareli'deki ticarethane ve sanayilere indirimli ...
Lüleburgaz’da korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Lüleburgaz’da korona virüs önlemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X