Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği, yorum ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siz saygıdeğer vatandaşlarımız tarafından, Dereköy Sınır Hudut Kapısı'nın geçişe kapatılması yönündeki talepleri ve Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişiler ile ilgili tereddütleri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarından Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği yorum ve paylaşımları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, bu paylaşımlar vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Aksine; Dereköy Sınır Hudut Kapımızda korona virüsü (Covid19) pandemisi salgını için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ve sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek, ateş ölçümleri yapılmaktadır.Daha önceki kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmeler şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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