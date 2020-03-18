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Kırklareli´de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği

DHA

Kırklareli´de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği


KIRKLARELİ,  (DHA)KIRKLARELİ Valiliği tarafından, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla, "Panik yapma kitap oku" sloganıyla 'Eller ellerle değil kitapla buluşuyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, şehir genelindeki kitaplıklardan kitap alarak okuyanlar arasında yapılacak çekilişle 25 kişiye tam, 100 kişiye yarım ve 100 kişiye çeyrek altın hediye edilecek.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin,  'Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor' projesi kapsamında makam odasında kurum müdürleriyle bir süre kitap okuyarak, projeyi başlattı. Vali Bilgin yaptığı  açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek, vatandaşları salgından koruyabilmek için yeni tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi. Vali Bilgin, vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasının  gerektiğini belirterek,  Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve yöneticilerin mücadelelerini sürdürdüğünü kaydetti.
Vatandaşların evlerinde televizyon izlemek veya internette vakit geçirmek yerine kitap okuması gerektiğini belirten Vali  Bilgin, "18 Mart30 Nisan'da en çok kitap okuyan 25 vatandaşımız tam altın, 100 vatandaşımız yarım altın, 100 vatandaşımız da çeyrek altınla ödüllendirilecek. Ellerin ellerle değil kitapla buluşması için hepinizi okumaya davet ediyorum. Okumak altın değerindedir. Okumak insana hem bilgi kazandırır hem de virüse karşı insanı güçlendirir. Çünkü ellerimizi ellerle değil kitapla buluşturacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ünsal YÜCEL
2020-03-18 17:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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