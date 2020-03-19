Salgın nedeniyle bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Salgın nedeniyle bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri uzatıldı

İHA

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmesi üzerine, üreticilerin mağduriyetini önlemek amacıyla bitkisel üretim destekleme başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Salgın nedeniyle bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri uzatıldı

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmesi üzerine, üreticilerin mağduriyetini önlemek amacıyla bitkisel üretim destekleme başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.
Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan bitkisel üretime yönelik tarımsal destekleme başvurularının alınmasına il ve ilçe müdürlüklerimizce devam edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre 'dünyada pandemi olarak ilan edilen ve Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmesi üzerine, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır. 2019 Üretim Yılı Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği Başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine; 2019 Üretim Yılı Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği Başvuruları 29 Mayıs 2020 tarihine; 2019 Üretim Yılı İyi Tarım ve Organik Tarım Desteği Başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca; 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını güncellemek veya yeni kayıt yapmak isteyen üreticilerimizin, başvuru evraklarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine teslim etmek şartı ile başvurularını edevlet üzerinden veya çiftçilere hizmet veren https//eciftci.tarbil.gov.tr adresinden yapmaları mümkündür” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lüleburgaz'da sokaklar boşaldı Lüleburgaz’da meydanlar, pasajlar ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da sokaklar boşaldı Lüleburgaz’da ...
Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı Kırklareli’de 2 yurt karantina için ayrıldı
YEREL HABERLER Sınır kentte iki yurt karantina için ...
Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı
YEREL HABERLER Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu ...
Sokak satıcılarının mallarına el konularak imha edilecek
YEREL HABERLER Sokak satıcılarının mallarına el konularak imha ...
Kırklareli´de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği
YEREL HABERLER Kırklareli´de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' ...
Kırklareli'de gösteri, eylem ve toplantılara 'koronavirüs' yasağı
YEREL HABERLER Kırklareli'de gösteri, eylem ve toplantılara ...
Çanakkale Deniz Zaferi’ne en özel anma Özel çocuklar Çanakkale’yi unutmadı
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi’ne en özel anma Özel çocuklar ...
Kırklareli’de Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin tören
YEREL HABERLER Kırklareli’de Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin ...
Korona virüsü çalışmaları denetlendi
YEREL HABERLER Korona virüsü çalışmaları denetlendi
Futbol sevgisi korona virüs dinlemedi Taraftarlar, seyircisiz maçı kamyonet kasasında izledi
YEREL HABERLER Futbol sevgisi korona virüs dinlemedi Taraftarlar, ...
Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı
YEREL HABERLER Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği ...
Kırklareli Valiliği: Bulgar vatandaşların koronavirüs getirdiği iddiaları gerçek değil
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği: Bulgar vatandaşların koronavirüs ...
Kırklareli Valiliği: Covid-19 tespit edilen hastamız bulunmamaktadır
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği: Covid-19 tespit edilen hastamız ...
Kırklareli Valisi’nden Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi’nden Korona virüs denetimi
Lüleburgaz'da nikah törenlerine en fazla 10 kişi alınacak
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da nikah törenlerine en fazla 10 kişi ...
Yaşlı kadının cenazesi, Korona virüsü tedbiri kapsamında namaz vaktinden önce kılındı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının cenazesi, Korona virüsü tedbiri ...
Nikahlara en fazla 10 kişi gelebilecek Lüleburgaz’da nikahlara korona virüsü önlemi
YEREL HABERLER Nikahlara en fazla 10 kişi gelebilecek Lüleburgaz’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X