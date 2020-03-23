Valilikten telekonferanslı toplantı

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Kırklareli Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferansla toplantı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonundan telekonferansla toplantı düzenledi. Yapılan bağlantıyla, İlçe Kaymakamları ve Kurum amirleriyle telekonferansla görüntülü görüşerek, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan kararları ve oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgiler alındı.

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