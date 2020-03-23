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Kırklareli Valiliği: Kentte koronavirüs vakası yok

DHA

Kırklareli Valiliği: Kentte koronavirüs vakası yok


KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Valiliği, bir gazetenin internet sitesinde koronavirüsle ilgili yer alan haberi photoshop programı ile değiştirilip, 'Kırklareli'de vaka' olarak verildiğini belirterek, kentte koronavirüs vakasının bulunmadığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği, küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacağını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Bu kapsamda yaptığımız araştırma ve incelemelerde WhatsApp gruplarından 'Son dakika haber: Kırklareli'nde vaka!' şeklinde photosop prgramlarıyla oynanarak sanki gazete yayınıymış gibi gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak paylaşımlar yapılmaktadır. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere photoshop programı ile ilimizde böyle bir vaka algısı yaratılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."DHA-Genel Türkiye-Kırklareli DHA
2020-03-23 18:50:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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