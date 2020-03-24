 Kırklareli´de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA) KIRKLARELİ´de, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yasağa uymayan ve köy kahvehanesinde oturan 5 kişi ile iş yeri sahibine para cezası uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Geçitağzı Köyü'nde kahvehanenin gece açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipler, yaptıkları araştırmada Ü.A.´nın işlettiği kahvehanenin ışıklarının kapalı olduğu ancak içeride M.Y., E.D., N.B., M.T. ve G.A.´nin bulunduğunu tespit etti. Kahvehanedekiler denetime gelen ekiplere, işletme sahibi Ü.A.´nın evinde olduğunu ve kahvehanenin kapısının kilitli olmadığını, Ü.A.´nın bilgisi olmadan kahvehaneye girdiklerini söyledi. Kahve sahibi Ü.A., bu kişilerden herhangi bir şikayetinin olmadığını belirtti. Kahvehane sahibi Ü.A. ile M.Y., E.D., N.B., M.T. ve G.A´ya, koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan yasaklara uymamaları nedeniyle idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-03-24 15:05:42
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