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Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske Kırklareli’den Kırklareli’de asetatlı maske yapımına başlandı

İHA

Kırklareli Halk Eğitim Merkezince korona virüs (Covid19) salgınının etkisini azaltabilmek için, ellerinde bulunan malzemelerle 200 adet asetatlı maske yapımına başlandı.

Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske Kırklareli’den Kırklareli’de asetatlı maske yapımına başlandı

Kırklareli Halk Eğitim Merkezince korona virüs (Covid19) salgınının etkisini azaltabilmek için, ellerinde bulunan malzemelerle 200 adet asetatlı maske yapımına başlandı.
Korona virüs (Covid19) salgınını dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye’de bu salgından ölen ve etkilenenlerin olmasıyla birlikte ülke çapında sıkı önlemler alınmaya çalışıyor.
Bu kapsamda Kırklareli Halk Eğitim Merkezide önemli bir adım attı. Kırklareli Halk Eğitim Merkezi tarafından Korona virüs (Covid19) salgınının etkisini azaltabilmek için, ellerinde bulunan malzemelerle 200 adet asetatlı maske yapımına başlandı. Sağlık sektöründe çalışan kahraman emekçilere verilmek üzere asetatlı maskeleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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