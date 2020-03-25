Şehirlerin tüm giriş ve çıkışları mercek altında

Kırklareli ve ilçelerinde şehrin tüm giriş ve çıkışları mercek altına alındı. Kolluk kuvvetlerince tedbir amaçlı vatandaşların vücut ısıları ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.

Korona virüs salgınını dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye’de de salgına karşı sıkı önlemler sürüyor. Kırklareli’de uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerin giriş çıkışlarında kolluk kuvvetlerince tedbir amaçlı vatandaşların vücut ısıları ateş ölçerlerle ölçülerek, bilgilendirmeler yapılıyor. Kırklareli Valisi Osman, yapılan bu denetimlerde durumundan şüpheli bulunan vatandaşların tespit edilmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmesinin yapılacağını ifade ederek, “Yine de halkımızın evinde kalmasının en uygun davranış olacağını belirtirken yapılan tedbir amaçlı bu uygulamalar ile salgının yayılmasının önüne geçilmek” dedi.

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