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Kırklareli Valiliği: Lüleburgaz'da hemşire dövüldü iddiaları asılsız

DHA

Kırklareli Valiliği: Lüleburgaz'da hemşire dövüldü iddiaları asılsız


KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde görevli bir hemşirenin dövüldüğü yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar,  2013 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık çalışanının fotoğrafını kullanarak,  'Lüleburgaz'da bizler için gecesini, gündüzünü, hayatını riske atan hemşireyi döverek saçlarından tutup, yerlerde süründürdüler' paylaşımı yaptı. 
Kırklareli Valiliği, yaptığı açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacaktır. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere sosyal medya üzerinden ilimizde böyle bir olay yaşandığı algısı yaratılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği resmi ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz" denildi.
 DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-03-25 18:16:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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