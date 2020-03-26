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Kırklareli’de yürekleri ısıtan görüntü Beslenen köpekten yavrularına anne şefkati

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde vatandaşların eve kapanmaya başlamasıyla birlikte belediye ekipleri sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerini artırdı. Besleme faaliyeti sırasında anne köpek ve yavrularının görüntüsü yürekleri ısıttı. Belediye ekiplerinin beslediği bir anne köpek, besleme noktasından beslendiği esnada yavrularının onu emmesi günün fotoğrafı olurken, Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, anne ve yavrularını sahiplendiklerini açıkladı.

Kırklareli’de yürekleri ısıtan görüntü Beslenen köpekten yavrularına anne şefkati

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde vatandaşların eve kapanmaya başlamasıyla birlikte belediye ekipleri sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerini artırdı. Besleme faaliyeti sırasında anne köpek ve yavrularının görüntüsü yürekleri ısıttı. Belediye ekiplerinin beslediği bir anne köpek, besleme noktasından beslendiği esnada yavrularının onu emmesi günün fotoğrafı olurken, Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, anne ve yavrularını sahiplendiklerini açıkladı.
Ahmetbey Belediyesi, vatandaşların eve kapandığı bu süreçte sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe ve beldenin çeşitli noktalarında bulunan besleme noktalarına yemleme çalışması yaptı. Ahmetbey Belediyesi’nin yaptığı besleme faaliyetleri sırasında, bir anne köpeğin beslendiği sırada yavrularının da onu emmesi duygulandırdı. Anne köpeğin hem kendi karnını doyurup hem de yavrularını emzirmesi unutulmaz bir görüntü ortaya çıkardı.

Köpeği sahiplendiler
Duygu dolu görüntü hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, anne ve yavrularını sahiplendiklerini söyledi. Altıntaş, “Anne köpek ve yavruları bizim garajımızda emin ellerde. Ekiplerimiz orada bakımını yapıyor. Aslında bu durum her sene ortaya çıkan bir tablo. Biz sürekli bu tarz durumla karşılaştığımızda köpekleri sahipleniyoruz. Sahiplenmek isteyen olursa o vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Eğer kimse çıkmazsa, bizim köpeğimiz olarak ömürlerini geçiyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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