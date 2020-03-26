Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) KIRKLARELİ Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest

DHA

(Görüntülü) KIRKLARELİ Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest


Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklara konulan el dezenfektan cihazlarına zarar veren 5 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yakalanan ve 18 yaşından küçük olan şüpheliler, özür dileyip, pişman olduklarını dile getirdikten sonra serbest bırakıldı.
Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi için halkın yoğun olduğu 12 ayrı noktaya dezenfekten cihazları koydu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği dezenfekte cihazlarını doldurmaya giden görevliler, İstasyon Caddesi üzerindeki cihazların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Lüleburgaz Belediyesi, dezenfektanları zarar vererek,alan  kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dezenfektanların yerine yenileri konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları alıp zarar veren bir 5 kişilik grup  İstanbul Caddesi'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Grubun güvenlik kamerası görüntülerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra zarar verdiği ve birini de alıp götürdükleri görüldü. El dezenfekte makinelerine zarar verildiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi.  Vatandaşlar, 
"Şu anda zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes evde kalıp büyüklerine yardım etmesi gerekirken, çarşıya konulmuş dezenfekten malzemelerini kırmak büyük bir terbiyesizliktir. Halk olarak böyle şeyleri tasvip etmiyoruz" dedi. 
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, cihazları zarar verip, birini alan 5 kişi yakaladı. Yaşları 18'den küçük şüpheliler, yaptıklarından pişman olduklarını dile getirip, özür diledi. Polis, uyardığı yaşı küçük şüphelileri serbest bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli
2020-03-26 13:43:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KIRKLARELİ Öğrencilerden işaret diliyle, 'Evinde kal Türkiye' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRKLARELİ Öğrencilerden işaret diliyle, ...
Kursiyerlerden işaret diliyle 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Kursiyerlerden işaret diliyle 'evde kal' mesajı
Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren 5 çocuk serbest
YEREL HABERLER Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren 5 çocuk ...
Kırklareli’de yürekleri ısıtan görüntü Beslenen köpekten yavrularına anne şefkati
YEREL HABERLER Kırklareli’de yürekleri ısıtan görüntü Beslenen ...
Valilik, Lüleburgaz’da hemşireye şiddet paylaşımlarını yalanladı
YEREL HABERLER Valilik, Lüleburgaz’da hemşireye şiddet ...
'5 helikopterle havadan dezenfektan sıkılacak' paylaşımlarına valilikten açıklama
YEREL HABERLER '5 helikopterle havadan dezenfektan sıkılacak' ...
Kırklareli’de bin 400 görevli evde kalanların hizmetinde
YEREL HABERLER Kırklareli’de bin 400 görevli evde kalanların ...
Trafik ışıklarıyla 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarıyla 'evde kal' uyarısı
Kırklareli Valiliği: Lüleburgaz'da hemşire dövüldü iddiaları asılsız
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği: Lüleburgaz'da hemşire dövüldü ...
Şehirlerin tüm giriş ve çıkışları mercek altında
YEREL HABERLER Şehirlerin tüm giriş ve çıkışları mercek altında
Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske Kırklareli’den Kırklareli’de asetatlı maske yapımına başlandı
YEREL HABERLER Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske ...
Kırklareli'de 10'dan fazla personeli olan iş yerlerinde ateş ölçülecek
YEREL HABERLER Kırklareli'de 10'dan fazla personeli olan iş ...
Türkiye’nin tek kukla tiyatrosu çocuklar için internette Evde kal çağrısına bir destek de kukla sanatçılarından: Kukla oyunları internette
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek kukla tiyatrosu çocuklar için ...
Kırklareli Valiliği: “Kovid-19 tespit edilen hastamız bulunmamaktadır”
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği: “Kovid-19 tespit edilen hastamız ...
 Kırklareli´de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası
YEREL HABERLER  Kırklareli´de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 ...
Kırklareli Valiliğinden marketler, yolcu taşıma araçları için ilave tedbirler
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliğinden marketler, yolcu taşıma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X