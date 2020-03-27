Zorunlu kesime gönderilen hayvanlar için 974 bin 731 TL tazminat ödenecek

Kırklareli’de zorunlu kesime gönderilen 190 adet büyükbaş hayvan için toplam 974 bin 731,77 TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödenecek.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tarımsal desteklemelere ilişkin 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan 20/11/2019 tarihli 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği' (Tebliğ No:2019/54) kapsamında; ilimiz merkez ve ilçelerinde ihbarı mecburi hastalıklar sebebiyle zorunlu kesime gönderilen 190 adet büyükbaş hayvan için toplam 974 bin 731,77 TL Hayvan Hastalığı Tazminatı ödemesi yapılacaktır. Ödemeler TCKN son hanesine göre 27 Mart Cuma günü 18.00’den itibaren başlayacaktır. TCKN son hanesi 0 ve VKN son hanesi 0,1,3,5,7,9 olanlar 27 Mart 2020 saat 18.00, TCKN son hanesi 2 ve VKN son hanesi 2 olanlar 3 Nisan 2020 saat 18.00, TCKN son hanesi 4 ve VKN son hanesi 4 olanlar 10 Nisan 2020 saat 18.00’ TCKN son hanesi 6,8 ve VKN son hanesi 6,8 olanlar 17 Nisan 2020 saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacaktır” denildi.

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