Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

Kırklareli’de hafta sonları yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda kapatıldı. Parka gelmek isteyen ziyaretçiler, parkın girişindeki güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak evlerine yönlendiriliyor.

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