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Öğretmenlerden öğrencilerine duygu dolu mesaj

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ayrı kaldıkları öğrencilerine anlamlı bir video çekti. Öğretmenlerin ellerinde kelime kelime notların yer aldığı slaytla mesaj verdiği videoda "Yine en güzel dersleri birlikte yapacağız" mesajı iletildi. Okul müdürü Salih Eker, "Bir an önce çiçeklerimize kavuşmak istiyoruz. Dünyanın en güzel çiçekleri olan öğrencilerimizi okulda görmek istiyoruz" dedi.

Öğretmenlerden öğrencilerine duygu dolu mesaj

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ayrı kaldıkları öğrencilerine anlamlı bir video çekti. Öğretmenlerin ellerinde kelime kelime notların yer aldığı slaytla mesaj verdiği videoda “Yine en güzel dersleri birlikte yapacağız” mesajı iletildi. Okul müdürü Salih Eker, “Bir an önce çiçeklerimize kavuşmak istiyoruz. Dünyanın en güzel çiçekleri olan öğrencilerimizi okulda görmek istiyoruz” dedi.
Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu, korona virüs salgını nedeniyle okullara verilen arada, öğrencilerine duygu dolu mesaj içeren video çekerek seslendi. Her bir öğretmenin ellerinde tek tek notlar tuttuğu slayt gösterisi şeklindeki videoda, salgının geçmesinin ardından yine eskisi gibi öğrencilerle en güzel derslerin yapılacağı mesajı paylaşıldı. Mesajın sonunda ise okul müdürü Salih Eker’in elindeki notun sonunda “Evde kal Lüleburgaz” etiketinin olması da dikkat çekti.

“Annelerini üzmesinler”
Söz konusu çalışmayla ilgili İHA muhabirine telefonla açıklamalarda bulunan Salih Eker, öğrencilerini çok özledikleri için böyle bir video çekmeye karar verdiklerini söyledi. Videoyu okulun Facebook sayfasından paylaşan Eker, “Öğrencilerimizin bu süreçte evlerinde kalıp anne ve babalarını üzmeden derslerine çalışıp vakitlerini güzel geçirmelerini istiyoruz. İnşallah bu süreç bir an evvel geçer” diye konuştu.

“Bir an önce çiçeklerimize kavuşmak istiyoruz”
Eker, öğrencilerin her birinin çiçeğe benzediğini söyleyerek, “Bir an önce çiçeklerimize kavuşmak istiyoruz. Bahar geldi. Etraf çiçekle dolmaya başladı. Biz de dünyanın en güzel çiçeklerini okulumuzda tekrar görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan okulu öğretmenlerinin tek tek notlarla paylaştığı mesaj şöyle; “80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri siz değerli öğrencilerimizi çok özledik. Lütfen anne ve babalarınızı üzmeyin. Derslerinizi takip edin. Tekrarlarınızı yapın, sabredin. Çok kısa bir zamanda yine en güzel dersleri birlikte yapacağız Evde kal Lüleburgaz.”

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