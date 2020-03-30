Evde kaldı, yeğenleri sıkılmasın diye Youtuber oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yeğenleriyle birlikte “Evde kalın” çağrısına uyan öğretmen Ahmet Kazu, yeğenleri sıkılmasın diye çektiği videolarla Youtuber oldu. Ahşap boyamadan mandala boyamaya, kalemlik yapımından koronavirüse karşı uygulanan sabunla karabiber deneyine kadar çok sayıda çalışmayı Youtube kanalı üzerinden yayınlayan Kazu, “Yeğenlerim evde sıkılmasın diye başladığım videoyu tüm çocuklarla paylaşmaya karar verdim. Bilgilendirici videoların devamı gelecek” dedi.

Türkiye’de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs salgını karşısında vatandaşlar yetkililerin “Evde kalın” çağrılarına uyarken Lüleburgaz’da bilişim teknolojisi öğretmeni Ahmet Kazu, yeğenleri için Youtuber oldu. Çalışan anne ve babanın çocukları olan yeğenlerinin evde sıkılmasını istemeyen Kazu, açtığı Youtube kanalına, yeğenleriyle yaptığı öğretici çalışmaları yüklemeye başladı.

“Mekana ihtiyaç duymuyoruz”

Kazu, koronavirüs salgınının kendilerine internetin ve uzaktan eğitimin ne kadar faydalı olduğunu gösterdiğini belirterek, dijital ortam sayesinde bir mekana ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Kazu, “Koronavirüs bize, internetin ve uzaktan eğitimin ne kadar faydalı olduğunu, bilgi paylaşımının insanlara neler katacağını gösterdi. Bir mekanı ihtiyaç duymadan herkese ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

“Diğer arkadaşları da görsün”

Kazu, yeğenlerinin çalışan anne ve babaların çocukları olduğunu belirterek, bu süreçte çocukların çok sıkıldığını söyledi. Yeğenlerinin sıkılmasının önüne geçmek için okulla paralel yaptıkları el becerisi çalışmalarını Youtube kanalına yüklemeye başladıklarını söyleyen Kazu, bu sayede yeğenlerinin yaptıkları çalışmalara ilgisinin arttığını kaydetti. Kazu, “Gün içerisinde oldukça sıkılıyorlar. Her ne kadar kitap okuma ya da televizyon izleme faaliyetleri yürütseler de yine de onlara yetmiyor. Çünkü çok uzun bir süredir evdeler. Bunun üzerine ben de okulla paralel olacak şekildeki faaliyetleri evde kendimiz yapalım diye düşündüm. Bunu yaptığımızda da diğer arkadaşları da görsün istedim. Bu şekilde videolarımız ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

İlk videoları karabiberle virüs deneyi

Kazu, ilk videolarının İngiltere’de yapılan ve tüm dünyaya yayılan meşhur karabiber ve sabun deneyi olduğunu söyledi. Kazu, çocukların virüsü akıllarında canlandırmaları için suyun içine karabiber koyduğunu ve karabiberi virüs olarak tanıttığını söyleyerek, “Karabiberleri virüs olarak düşündük ve karabiberlerin sabunlu ellerden nasıl kaçtığını göstermiş olduk. Biliyorsunuz ki onların şu anki yaş grubu soyut şeyleri algılayamıyor. Virüs kelimesine karabiber tanesi üzerinden anlattığımızda çok kolay bir şekilde zihinlerinde somutlaştırıyorlar” diye konuştu. Kazu, evde kalma süreleri boyunca öğretici videolar çekmeye devam edeceklerini kaydetti.

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