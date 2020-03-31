Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Krıklareli’nin Vize ilçesinde dedektörle izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Vize Hamidiye Köyü Kurgula Kaynağı mevkiinde 28 Mart 16.35 sıralarında meydana geldi. A.B, F.B. ve M.Ö. isimli şahıslar ellerinde 1 adet dedektör, 1 adet kazma ve 1 adet dedektör bataryası ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili olarak kullanılan malzemeler Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınırken, define arayan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.