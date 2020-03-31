Kırklareli Valisi Bilgin'in 'koronavirüs' testi pozitif çıktı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin'in bugün yaptırdığı 'koronavirüs' testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Değerli Kırklarelililer, Valimiz Sayın Osman Bilgin'in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştır. Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı tarafından yürütülecektir. Valimiz Sayın Osman Bilgin, 14 gün süre ile Vali Konağı'nda izole altına alınmıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-03-31 18:44:25



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