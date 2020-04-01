Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla pazar yerlerinde alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre pazar yerlerinde artık zabıta ve polis memurları görev yapacak.

Abdullah Koç yaptığı açıklamada “İç İşleri Bakanlığımızdan gelen genelgeye istinaden pazar yerlerinde bir takım yeni önlem paketleri alınmıştır. Alınan bu önlem paketleri doğrultusunda pazar yerlerinde yoğunluk devam ettiğinden Covid19 virüsünün hızla yayılmasını engellemek amacıyla pazar yerlerinde zabıta ile birlikte polis memurlarının da görev alması kararlaştırılmıştır. Pazar yerlerinde yoğunluğun fazla olduğu saatlerde, özellikle pazarın girişlerinde ve çıkışlarında insanların birbirleriyle temasını önlemek amacıyla tıpkı AVM’lerdeki gibi müşteriler pazar yerlerine kademe kademe alınacaktır. Pazarcı esnafımızın eldiven ve maske kullanmaları, tezgahlardaki malları seçtirmemeleri, hijyen kurallarına uymaları ve güvenlik güçlerine yardımcı olmalarını konuya gereken hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.” dedi.

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