Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol testleri negatif çıktı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca karantinaya alınıp, tedavisine başlanan İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, kontrol testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edileceğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınıp, tedavi görmeye başladı. Cerit'in son yapılan kontrol testlerinde sonuçların, negatif çıktığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Cerit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrol testlerim negatif geldi. Ben bugün taburcuyum. Bu süreçte yanımda olan başta sağlık çalışanlarıma, ekibime, aileme, KDH yönetimi ve değerli ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-04-02 13:36:51



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