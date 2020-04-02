Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol testleri negatif çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol testleri negatif çıktı

DHA

Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol testleri negatif çıktı


Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca karantinaya alınıp, tedavisine başlanan İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, kontrol testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edileceğini açıkladı. 
İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınıp, tedavi görmeye başladı. Cerit'in son yapılan kontrol testlerinde sonuçların, negatif çıktığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Cerit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrol testlerim negatif geldi. Ben bugün taburcuyum. Bu süreçte yanımda olan başta sağlık çalışanlarıma, ekibime, aileme, KDH yönetimi ve değerli ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-04-02 13:36:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl sağlık müdürünün testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER İl sağlık müdürünün testleri negatif çıktı
(Görüntülü) Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın 16 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan ...
Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla ...
Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu
YEREL HABERLER Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona ...
HEM kursiyerlerden sağlık personeline maske
YEREL HABERLER HEM kursiyerlerden sağlık personeline maske
Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı
Şaka gibi nikah Koronavirüs aşklarına engel olmadı, 1 Nisan’da evlendiler
YEREL HABERLER Şaka gibi nikah Koronavirüs aşklarına engel olmadı, 1 ...
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Cerit'in koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli İl Sağlık Müdürü Cerit'in koronavirüs ...
Kırklareli Valisi'nin ardından il sağlık müdüründe de korona virüs çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi'nin ardından il sağlık müdüründe de ...
Kırklareli Valisi Bilgin'in 'koronavirüs' testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Bilgin'in 'koronavirüs' testi ...
Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse ...
Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü
Covid19 kararlarına aykırı davranan 16 kişiye ceza
YEREL HABERLER Covid19 kararlarına aykırı davranan 16 kişiye ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X