O isimlerden sevindirici haber

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından teste giren il mülki amirlerinin sonuçları çıktı. Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel’in korona virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından Kovid 19 testine giren Kırklareli mülki idare amirlerinin test sonuçlarından sevindirici haber geldi. Vali Bilgin’in ardından korona virüs testi yaptıran kurum müdürlerinin test sonuçları belli oldu. Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel’in korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’in de geçtiğimiz hafta salgına yakalandığı ancak tedavisinin olumlu sonuçlanması sonucu dün taburcu edildiği öğrenilmişti.

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