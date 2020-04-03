Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım Elazığ depreminden Edirne’deki göçmenlerin sağlık taramasına kadar çok sayıda bölgede cefakarca çalıştı “Çalışmadan, yoğunluktan hiçbir zaman şikayet etmedi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım Elazığ depreminden Edirne’deki göçmenlerin sağlık taramasına kadar çok sayıda bölgede cefakarca çalıştı “Çalışmadan, yoğunluktan hiçbir zaman şikayet etmedi”

İHA

Kırklareli'nde ilk korona virüs vakası olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Selin Telo'nun eşi Akın Telo sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Telo, "Canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan, yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. Kendisine Covid19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü" ifadelerini kullandı.

Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım Elazığ depreminden Edirne’deki göçmenlerin sağlık taramasına kadar çok sayıda bölgede cefakarca çalıştı “Çalışmadan, yoğunluktan hiçbir zaman şikayet etmedi”

Kırklareli'nde ilk korona virüs vakası olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Selin Telo’nun eşi Akın Telo sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Telo, "Canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan, yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. Kendisine Covid19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü” ifadelerini kullandı.
Kırklareli Devlet Hastanesinden önceki gün iyileşerek taburcu olan ve Kırklareli’nin ilk korona virüs hastası olan sağlık personeli Selin Telo’nun hayat hikayesinin yanı sıra eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Telo’nun paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenilirken, kahraman sağlık görevlisinin Elazığ depreminden Edirne’deki göçmenlerin sağlık taramasına kadar çok sayıda bölgede cefakarca çalıştığı ortaya çıktı. Selin Telo’nun son olarak da Kırklareli’ndeki yurtlara yerleştirilen vatandaşların tedavisinde yer aldığı öğrenildi.

“Ne yapacağımızı bilemedim”
Akın Telo, yaşadıkları olay sonucunda ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyerek, “Ne yapacağımızı bilmediğimiz çok üzüldüğümüz anlardan birini yaşadım. Bazı şeyleri engellemeye çalışsak da engelleyemediğimiz anlar olur ya onu yaşadım. Benim eşim canla başla çalışan, hayatının her anında ‘Daha iyi, daha güzel ne yapabilirim’ diyen, insanlara, vatana ve millete nasıl faydalı olacağını her daim düşünen özel bir insandır. Elazığ'da deprem oldu, hiçbir şey düşünmeden hizmet, bir kişiye dahi ufacık da olsa faydam olabilir mi diyerek gözü kırpmadan gitti, Edirne Sınır Kapısında göçmenler var, zor durumdalar, yine orada eşim insanlara din, dil ve ırk gözetmeksizin yardımcı olmak için giderek çalıştı” dedi.

“Çok zor 9 gündü”
Telo eşinin son olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınına karşı da canla başla, hiç uyumadan mücadele ettiğini söyledi. Telo eşi için son olarak şu ifadeleri kullandı:
“En sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi için de canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden Yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. Ve kendisine Covid19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü. Bugün kendisi Allah'ın izni, devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile taburcu oldu. Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki bizim evin her şeyine, annemize bir şey olmadı. Allah tüm hastalarımıza şifa versin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'de, kurum müdürlerinin 'Covid-19' testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli'de, kurum müdürlerinin 'Covid-19' testleri ...
O isimlerden sevindirici haber
YEREL HABERLER O isimlerden sevindirici haber
Su indirimi meclisten geçti
YEREL HABERLER Su indirimi meclisten geçti
Çiftçiye icra takibi durduruldu
YEREL HABERLER Çiftçiye icra takibi durduruldu
Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol ...
İl sağlık müdürünün testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER İl sağlık müdürünün testleri negatif çıktı
(Görüntülü) Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın 16 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan ...
Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla ...
Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu
YEREL HABERLER Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona ...
HEM kursiyerlerden sağlık personeline maske
YEREL HABERLER HEM kursiyerlerden sağlık personeline maske
Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı
Şaka gibi nikah Koronavirüs aşklarına engel olmadı, 1 Nisan’da evlendiler
YEREL HABERLER Şaka gibi nikah Koronavirüs aşklarına engel olmadı, 1 ...
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Cerit'in koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli İl Sağlık Müdürü Cerit'in koronavirüs ...
Kırklareli Valisi'nin ardından il sağlık müdüründe de korona virüs çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi'nin ardından il sağlık müdüründe de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X