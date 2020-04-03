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Kırklareli’ndeki yurtlardaki vatandaşlar evlerine gönderilmeye başlanacak

İHA

Kırklareli'ndeki Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan yurtdışından gelen vatandaşlar yarın itibariyle kontrollü bir şekilde evlerine gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Kırklareli’ndeki yurtlardaki vatandaşlar evlerine gönderilmeye başlanacak

Kırklareli’ndeki Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu’nda karantina altında tutulan yurtdışından gelen vatandaşlar yarın itibariyle kontrollü bir şekilde evlerine gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Yurtdışından gelen ve korona virüs nedeniyle 14 gündür Kırklareli’ndeki yurtlarda karantina altında tutulan Türk vatandaşları yarın itibariyle evlerine gönderilmeye başlanacak. Vatandaşlar memleketlerine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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