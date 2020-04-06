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Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, çatılar uçtu

İHA

Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir işyerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, çatılar uçtu

Kırklareli’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir işyerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli’de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.
Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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