Kırklareli’de bir köy karantina altına alındı

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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü karantina altına alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınarhisar ilçesinin Kurudere köyünde korona virüs vakasının görülmesi üzerine köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi. Valilik, bu süre içerisinde köye giriş ve çıkışların durdurulduğunu, köyden sadece acil sağlık ihtiyaçları doğrultusunda çıkış yapılabileceğini açıkladı. Karantina kararının uzatılıp uzatılmamasına Pınarhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün sonunda yapılacak inceleme sonunda karar verilecek.

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