(Görüntülü) Kırklareli?de bir köy koronavirüs karantinasına alındı

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde 2 kişide koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları bariyer çekilerek kapatılırken, jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.<br>Kırklareli?nin Pinarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde 2 kişi de koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, iki vakanın diğer vatandaşlarla da temas kurduğunu belirledi. Kurul salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün dün saat 16.00?dan itibaren 14 süreyle karantina alınmasına karar verdi. Kararın ardından 349 kişini yaşadığı köye giriş ve çıkışları bariyer çekilerek kapatıldı, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.<br>Trakya?da ilk koronavirüs karantinası altına alınan Kurudere köyünde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli <br>2020-04-07 14:43:07<br>

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