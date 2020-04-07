Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler

<br>Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/PINARHİSAR(Kırklareli),(DHA) KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların bariyer ile kapatıldığı köyde jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.<br>Kurudere köyünde 2 kişide görülen vakaların ardından toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu kişilerin diğer vatandaşlarla da temas kurduğunu belirledi. Kurul salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün dün saat 16.00´dan itibaren 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi. Kararın ardından 349 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışları bariyer ile kapatıldı, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Trakya´da koronavirüs karantinası altına alınan ilk köy olan Kurudere'de yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Pınarhisar Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-07 15:40:59<br>
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