Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler(2)

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<br>EL DEZENFEKTANLARI KOYULDU<br>Karantinaya alınan Kurudere köyüne, el dezenfektanları koyuldu. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, karantina kararından hemen sonra belediye olarak harekete geçtiklerini anlatarak, "Ekiplerimiz Kurudere köyümüzün farklı yerlerine el dezenfektanları yerleştirdi. Maske, eldiven, dezenfektan, tulum ve gıda eksiklikleri giderildi. Hemşerilerimizden, tedbir ve önlemlerini almalarını rica ediyorum. Alınan karantina kararının, köyümüzün ve vatandaşlarımızın yararına olacağına inanıyorum" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Pınarhisar Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-04-07 17:35:00<br>

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