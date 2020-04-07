Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı

DHA

KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ'de yaşayan emekli Ferhat Dinç (78), bayram ikramiyesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Emekli Ferhat Dinç, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi. Eve gelen görevlilere doldurduğu bağış formunu veren Dinç'e makbuzu teslim edildi. Dinç, yıllardır devletten emekli maaşı alarak geçindiğini belirterek, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi. Kampanyaya destek vermekten gurur...

Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı

<br>KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ'de yaşayan emekli Ferhat Dinç (78), bayram ikramiyesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Emekli Ferhat Dinç, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi. Eve gelen görevlilere doldurduğu bağış formunu veren Dinç'e makbuzu teslim edildi.<br>Dinç, yıllardır devletten emekli maaşı alarak geçindiğini belirterek, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi. Kampanyaya destek vermekten gurur duydugunu kaydeden Dinç, "Devlet olmasa halk, halk olmasa devlet olmaz. Şimdi de biz devletimize yardım ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben şimdi devletimden alıyorsam devletime de vermeliyim. Hayır yaptığım için çok seviniyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli DHA<br>2020-04-07 18:20:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler(2)
YEREL HABERLER Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı ...
Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler
YEREL HABERLER Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler
(Görüntülü) Kırklareli?de bir köy koronavirüs karantinasına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırklareli?de bir köy koronavirüs ...
Trakya’da karantinaya alınan ilk köy Karantinadaki köyden sadece tarımsal faaliyet için çıkış var
YEREL HABERLER Trakya’da karantinaya alınan ilk köy Karantinadaki ...
Kırklareli´de bir köy koronavirüs karantinasına alındı
YEREL HABERLER Kırklareli´de bir köy koronavirüs karantinasına ...
Kırklareli’de bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Kırklareli’de bir köy karantina altına alındı
Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, çatılar uçtu
YEREL HABERLER Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, ...
Kırklareli’nde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar gün boyunca etkili oldu. Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırıldı. Bademlik mahallesinde bir iş yerinin camı kırıldı.Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerine şeritler çekerek olası bir yaralanmayı önledi.
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. ...
Kırklareli’de kovid testi pozitif çıkan 71 hastanın takibi sürüyor
YEREL HABERLER Kırklareli’de kovid testi pozitif çıkan 71 hastanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X