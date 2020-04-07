Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı

<br>KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ'de yaşayan emekli Ferhat Dinç (78), bayram ikramiyesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Emekli Ferhat Dinç, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi. Eve gelen görevlilere doldurduğu bağış formunu veren Dinç'e makbuzu teslim edildi.<br>Dinç, yıllardır devletten emekli maaşı alarak geçindiğini belirterek, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi. Kampanyaya destek vermekten gurur duydugunu kaydeden Dinç, "Devlet olmasa halk, halk olmasa devlet olmaz. Şimdi de biz devletimize yardım ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben şimdi devletimden alıyorsam devletime de vermeliyim. Hayır yaptığım için çok seviniyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli DHA<br>2020-04-07 18:20:07<br>

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