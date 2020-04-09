Canlı yayında kaza geçirdi Sosyal medyadan canlı yayında kaza geçirdi

Kırklareli'de iş makinesinin betonu deldiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan M.Y., iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Bu anlar M.Y.’nin takipçileriyle anbean paylaşılırken, talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. M.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, söz konusu videonun daha sonra sosyal medyadan kaldırıldığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz’a bağlı Ahmetbey beldesindeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada işçi olarak çalışan M.Y., bir iş makinesinin beton delme anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya başladı. Canlı olarak yayınlanan paylaşımda, görüntülerin daha net görülmesi için iş makinesine yaklaşan M.Y. bu sırada dikkatsizliğinin kurbanı oldu. M.Y., kendisinin yaklaştığını fark etmeyen iş makinesi operatörü tarafından duvarla iş makinesi arasına sıkıştı. Sıkışmanın etkisiyle büyük bir acıyla bağıran M.Y.’nin imdadına iş arkadaşları koşarken, M.Y. hastaneye kaldırıldı. M.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Söz konusu videonun ise daha sonra sosyal medyadan kaldırıldığı görüldü.

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