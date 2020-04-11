Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu

İHA

Kırklareli'nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.

Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu

Kırklareli’nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli şahsın korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Lüleburgaz’da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.’nin test sonuçları negatife dönüştü. Bunun üzerine M.Y. sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu. M.Y.’nin sağlık ekipleriyle yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu
Kırklardeli'de semt pazarlarında korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Kırklardeli'de semt pazarlarında korona virüs ...
Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
YEREL HABERLER Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu ...
Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsten yoğun bakıma kaldırıldı Belediye başkan yardımcısı yoğun bakımda
YEREL HABERLER Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsten ...
Trafik lambalarıyla “Evde kal” çağrıları sürüyor
YEREL HABERLER Trafik lambalarıyla “Evde kal” çağrıları sürüyor
Kırklarelili program yapımcısı korona virüsü yendiğini bu sözlerle duyurdu “Sonuçta yendim seni korona”
YEREL HABERLER Kırklarelili program yapımcısı korona virüsü ...
Lüleburgaz'da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim ...
Karantina süreleri sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süreleri sona eren vatandaşlar ...
Eldivenlerden yayılan korona virüs tehlikesi Yerlere atılan eldiven ve maskeler korkutuyor
YEREL HABERLER Eldivenlerden yayılan korona virüs tehlikesi Yerlere ...
Canlı yayında kaza geçirdi Sosyal medyadan canlı yayında kaza geçirdi
YEREL HABERLER Canlı yayında kaza geçirdi Sosyal medyadan canlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X