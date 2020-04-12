(Görüntülü) Evde kalanlara davul-zurnalı konser 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Evde kalanlara davul-zurnalı konser 

DHA

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Özalp, 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlara moral vermek için ilçenin tüm mahallelerinde davul-zurna ekibine konser verdirdi. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve destek vermek için pazar günü bir etkinlik düzenledi. Özalp, üzerlerine, 'Evde kal Vize' tişörtleri giyen davul-zurna ekibine, traktör römorkunda ilçenin tüm mahallelerinde sokak sokak davul-zurna ekibine konser verdirdi. Trakya havalarının ağırlıklı olduğu konserlere vatandaşlar büyük ilgi...

(Görüntülü) Evde kalanlara davul-zurnalı konser 

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Özalp, 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlara moral vermek için ilçenin tüm mahallelerinde davul-zurna ekibine konser verdirdi.<br>Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve destek vermek için pazar günü bir etkinlik düzenledi. Özalp, üzerlerine, 'Evde kal Vize' tişörtleri giyen davul-zurna ekibine, traktör römorkunda ilçenin tüm mahallelerinde sokak sokak davul-zurna ekibine konser verdirdi. Trakya havalarının ağırlıklı olduğu konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinin önü, balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, davul-zurna ekibine eşlik etti. Bazı vatandaşların evlerinden çıkarak, oyun havaları eşliğinde göbek attığı görüldü.<br>Üzerine 'Evde kal Vize' yazılı tişört giyen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, insanlığın çok zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Tüm dünya olarak sadece ülkemiz de değil, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza moral olması açısından pazar günü böyle bir etkinlik yapalım dedik. İlçemizin sokaklarında ince çalgı gezdirerek vatandaşlarımıza moral sağlama açısından bir etkilik düzenledik. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkma yasağı var. Evlerinde sıkıldılar,  bununda farkındayız. Ama yapılacak ta bir şey yok. Bizler Vize belediyesi olarak  halkımızın yanındayız. Halkımıza diyoruz ki, siz evde kalın bizler sizin için varız.  Evde kal sağlıkla kal Vize. Belediye olarak personel ile birlikte 24 saat halkımızın yanındayız .Belediye olarak su ve atık su bedelinde yüzde 50 indirim yaptık. Tüm kurumlarımızı ilaçlıyoruz. Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Bu günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Temennimiz burada hiç bir  vatandaşımızın kılına zarar gelmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması bunun içinde bizler devletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızla  beraber bu günleri atlatacağız. Bizim üzerimize düşen görev olduğu takdirde Vize belediyesi olarak her zaman  halkımızın hizmetindeyiz" dedi.<br>Belediyenin vatandaşa büyük bir moral verdiğini belirten Sibel Semizer, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi  bir moral oldu güzel oldu" dedi. Vize halkına iyi bir moral olduğunu belirten  Mustafa Türk ise, "Etkinlik güzel, moral tabi ki güzel bir şey herkese güzel bir moral oldu. Vatandaşımızın zaten psikolojisi bozuk. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli <br>2020-04-12 17:38:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vize Belediyesi'nden, evde kalanlara davul-zurna ekibiyle konser
YEREL HABERLER Vize Belediyesi'nden, evde kalanlara davul-zurna ...
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu
Kırklardeli'de semt pazarlarında korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Kırklardeli'de semt pazarlarında korona virüs ...
Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
YEREL HABERLER Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu ...
Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsten yoğun bakıma kaldırıldı Belediye başkan yardımcısı yoğun bakımda
YEREL HABERLER Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsten ...
Trafik lambalarıyla “Evde kal” çağrıları sürüyor
YEREL HABERLER Trafik lambalarıyla “Evde kal” çağrıları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X