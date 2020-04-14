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Göbek atarak evde kalıyorlar Kadını erkeği göbek atarak evde kalıyorlar

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde göbek atarak evde kalıyor.

Göbek atarak evde kalıyorlar Kadını erkeği göbek atarak evde kalıyorlar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde göbek atarak evde kalıyor.
İnönü Mahallesi Muhtarı Emre Erbaş ve beraberindeki müzisyenlerin çaldığı Roman havaları eşliğinde balkonlarına çıkan Lüleburgazlılar, balkonlarında göbek atarak moral buldu. Tansel Dibek ile birlikte organizasyonu düzenlediğini söyleyen mahalle muhtarı Erbaş, “Mahallelimize moral olsun istedik” dedi.
Lüleburgaz İnönü Mahalle Muhtarı Emre Erbaş, evden çıkamayan mahalleli için anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Mahallemize moral olsun. Evde kal İnönü Mahallesi” yazılı pankartla yola koyulan Erbaş, beraberindeki müzisyenlerin çaldığı şarkılarla sokak sokak gezdi. Kırklarelili hayırsever Tansel Dibek’in organizasyonuyla harekete geçen Erbaş, mahalleli tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Balkonlarda göbek attılar
Sokaklarında oyun havalarının sesini duyan Trakyalıların balkonlara çıktığı gibi göbek attığı görüldü. Kadını erkeği, genci yaşlısı, evde kalan çok sayıda kişi bu anları hem cep telefonlarına kaydetti hem de doyasıya göbek attı. 54 yıllık hayat arkadaşına verdiği böbrekle Türkiye gündemine oturan Hüseyin Abanuz da balkonda eşiyle birlikte müziğin ritmine kendini kaptıranlar arasında yer aldı. Tüm bunların yanı sıra küçük bir çocuğun evinin bahçesinde müziği duyar duymaz Roman havası oynaması keyifli anlar yaşanmasına neden oldu.

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