Beş yıldır yatağa mahkum, tek hayali akülü sandalye Eski orman bekçisi yatağa mahkum oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beş yıldır yatağa mahkum, tek hayali akülü sandalye Eski orman bekçisi yatağa mahkum oldu

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kemik ve kas erimesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır yatağa mahkum olan 70 yaşındaki Halil Öz'e, 54 yıllık eşi Semra Öz bakıyor. Öz, eşinin hastalıkta ve sağlıkta sürekli yanında olduğunu belirtirken tek hayalinin ise akülü araba olduğunu söyledi. Öz, "Şu günler geçtiğinde akülü arabayla dışarı çıkmak istiyorum. Evin içinde dahi gezinemiyorum. Akülü arabam olursa en azından odalar arasında da gezinirim" dedi.

Beş yıldır yatağa mahkum, tek hayali akülü sandalye Eski orman bekçisi yatağa mahkum oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kemik ve kas erimesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır yatağa mahkum olan 70 yaşındaki Halil Öz’e, 54 yıllık eşi Semra Öz bakıyor. Öz, eşinin hastalıkta ve sağlıkta sürekli yanında olduğunu belirtirken tek hayalinin ise akülü araba olduğunu söyledi. Öz, “Şu günler geçtiğinde akülü arabayla dışarı çıkmak istiyorum. Evin içinde dahi gezinemiyorum. Akülü arabam olursa en azından odalar arasında da gezinirim” dedi.
Lüleburgaz’da uzun yıllar orman bekçiliği yaparak kentin ormanlarını kötü niyetli kişilerden koruyan 70 yaşındaki Halil Öz, yaklaşık 5 yıldır kemik ve kas erimesi hastalığı yüzünden yatağa bağlandı. Belden aşağısı tutmayan ve bir elinde güç kaybı olan Öz, 54 yıl önce nikah masasında “Hastalıkta, sağlıkta evet” diyen eşi Semra Öz tarafından yaşama bağlandı. Her gün eşi tarafından bakımı yapılan Öz, yaşadığı bu zor şartlar altında tek isteğinin ise bir akülü sandalyeye kavuşmak olduğunu söyledi.
“Eşim bana huzurla bakıyor”
Tek emekli maaşıyla geçimini sağlayan Halil Öz, kemik ve kas erimesi hastalığını 12 yıldır yaşadığını ancak son 5 yıldır yatağa mahkum olduğunu hatırlatarak, “Sürekli eşim benim yanımda. 55 senelik eşim bana huzurla bakıyor. Benim şu an tek geçim kaynağım bir emekli maaşı. Onunla da kredi çektiğim için elime çok az para geliyor. İlaç ve hastane masraflarını da ekleyince çok zor geçiniyoruz” dedi. Evlerinin salonundan başka bir yere gidemediğini kaydeden Öz, “Odada tek gördüğüm şey tavan. Belimden altım tutmadığı için kendimi doğrultamıyorum. Akülü tekerlekli sandalyem olsa en azından evin içinde dahi olsa hareket edebilirim. Hiç değilse bugünlerim böyle geçsin” dedi.
“Hayalim akülü araba”
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmasının yasak olduğu hatırlatılan Öz, “Hayalim bir akülü araba. Onunla aşağıda 1520 günde bir inip gezinsem yeter. Eşimi, dostumu, arkadaşlarımı görmek istiyorum. Evde başka odaya bile geçemiyorum. Şu koronavirüs geçtikten sonra dışarı çıkmak istiyorum. İyi günde kötü günde birlikteyiz. Yangın olsa kendimi dışarı atacağım imkan yok” diye konuştu.
Bu zor günlerde 54 yıl önce “Evet” dediği eşinin yanında olan Semra Öz de, “54 sene önce birbirimize söz verdik. O sözü yerine getiriyoruz. Sabahları kalkıyorum. Eşimin elini yüzünü yıkatıyorum. Kahvaltısını ettiriyorum. Bu odanın içinden çıkamıyor zaten. Eşimin tek isteği akülü araba. Bu günleri atlattıktan sonra dışarı ya da evin içinde odadan odaya gezsin istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli´nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (2)
YEREL HABERLER Kırklareli´nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı ...
(Görüntülü) Kırklareli?nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırklareli?nin Kofçaz ilçesinde karantina ...
Kırklareli´nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı
YEREL HABERLER Kırklareli´nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı ...
Kırklareli´nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı
YEREL HABERLER Kırklareli´nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı ...
Gece yarısı Kofçaz ilçesinde karantina kararı
YEREL HABERLER Gece yarısı Kofçaz ilçesinde karantina kararı
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne 500 siperli maske ulaştırıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne 500 siperli maske ...
Salgın ayırdı, Vefa Grubu kavuşturdu
YEREL HABERLER Salgın ayırdı, Vefa Grubu kavuşturdu
Trakya’nın ilk karantina köyünden ölüm haberi geldi Yaşlı adam korona virüs kurbanı
YEREL HABERLER Trakya’nın ilk karantina köyünden ölüm haberi ...
Zabıta kaldırıyor, onlar oturuyor Sosyal mesafeye uymayanları zabıta uyardı
YEREL HABERLER Zabıta kaldırıyor, onlar oturuyor Sosyal mesafeye ...
Göbek atarak evde kalıyorlar Kadını erkeği göbek atarak evde kalıyorlar
YEREL HABERLER Göbek atarak evde kalıyorlar Kadını erkeği göbek ...
Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı
YEREL HABERLER Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı
Kırklareli’de “dokuz sekizlik” evde kal konseri
YEREL HABERLER Kırklareli’de “dokuz sekizlik” evde kal konseri
Minik kardeşler dansla “Evde kal Türkiye” dedi Evlerini sahneye çevirip “Evde kal” mesajı verdiler
YEREL HABERLER Minik kardeşler dansla “Evde kal Türkiye” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X