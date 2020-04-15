Kırklareli'de zorla fuhuş yaptırılan 7 kadın kurtarıldı

<br>Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'de jandarma ekipleri, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 7 kadını kurtarırken, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.<br>Kırklareli İl ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde bir otelde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde , 'İnsan ticareti ve fuhuş' suçlarına yönelik planlı faaliyete geçti. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları çaresizliklerinden <br>yararlanarak fuhuş yaptırmak amacı ile farklı ülkelerden getirdikleri, kadınları otelde kontrol altında tutarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin faaliyetlerinin delillendirilmesinin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kırklareli'de 4 ve İstanbul'da 1 olmak üzere 5 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 banka dekontu, 4 cep telefonu, 4 sim kart, muhtelif miktarlarda cinsel ilişkide kullanılan ürün ile 45 litre yabancı bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan 4 Fas, 1 Rusya, 1 Moldova ve 1 Ukrayna uyruklu 7 kadın kurtarıldı. Kadınlar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-04-15 18:18:32<br>
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