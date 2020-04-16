Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'evde kal' çağrısı

<br>KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİLİ sanatçı Candan Erçetin, çektiği bir video ile hemşehrilerine, 'evde kal' çağrısında bulundu.<br>Kırklarelili ünlü şarkıcı Candan Erçetin, TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'un atkısı ile bir video çekerek, hemşehrilerine 'evde kal' çağrısında bulundu. Kırklarelispor ile Kırklareli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan video büyük ilgi gördü. Erçetin, kamera karşısına geçerek verdiği mesajda, "Sevgili hemşehrilerim ne yapıyoruz, evde kalıyoruz. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Şehrimizin sağlığını koruyoruz. Hele şu virüsü bir yenelim sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın" dedi.<br>Erçetin'in çağrısına Kırklarelilerden destek geldi. Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, takımının atkısıyla vatandaşlara, 'evde kal' çağrısında bulunan Erçetin'e teşekkür etti.<br>8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ<br>Kırklareli Valiliği, koronavirüsle ilgili günlük raporunda, bugüne kadar 1509 test yapıldığını, toplam vaka sayısının da 230 olduğunu 8 kişinin de vefat ettiğini açıkladı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi dün saat 16.00'dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE<br>2020-04-16 13:41:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.