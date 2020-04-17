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Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki Cevriye nine alkışlarla taburcu edildi

DHA

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde, koronavirüsü yenen Cevriye Güre (82), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Güre'nin eşi Bilal Güre'nin (82) tedavisi ise devam ediyor. Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde yaşayan Cevriye Güre, 7 Nisan günü koronavirüs teşhisiyle Lüleburgaz'daki özel hastanede tedaviye alındı. 3 gün önce de eşi Bilal Güre koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı hastaneye yatırıldı. Tedaviyle hastalığı yenen ve test sonucu negatife dönen Cevriye Güre, hastane personeli ile Başhekim Dr....

Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki Cevriye nine alkışlarla taburcu edildi

<br>Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde, koronavirüsü yenen Cevriye Güre (82), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Güre'nin eşi Bilal Güre'nin (82) tedavisi ise devam ediyor.<br>Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde yaşayan Cevriye Güre, 7 Nisan günü koronavirüs teşhisiyle Lüleburgaz'daki özel hastanede tedaviye alındı. 3 gün önce de eşi Bilal Güre koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı hastaneye yatırıldı. Tedaviyle hastalığı yenen ve test sonucu negatife dönen Cevriye Güre, hastane personeli ile Başhekim Dr. Abdullah Çiftçi tarafından alkışlarla taburcu edildi.<br>Cevriye Güre, "Sırtım ağrımaya başladı. Öksürmeye başladım, terledim, nefesim daraldı. Öleceğim diye çok korktum. Şimdi iyiyim, çok şükür Allah´a. Uyuyorum rahat şekilde. Eşim Bilal Güre de hasta oldu benden sonra. Halsiz kalmış düşmüş, doktorlar getirdi onu da. O zaten hep hastaydı. Damar tıkanıklığı var, sinir hastalığı var. Onun hastalığı çok kötü, Allah iyi etsin" dedi.<br>`KORONAVİRÜSÜ BİLMİYORUM´<br>Cevriye Güre'nin koronavirüs hastalığını bilmediğini belirterek, "Benimki korona hastalığı değildir, yaşlılıktandır, ihtiyarlıktandır" demesi sağlık personeline tebessüm ettirdi.<br>Cevriye Güre´nin eşi Bilal Güre´nin tedavisi devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU<br>2020-04-17 10:49:09<br>

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