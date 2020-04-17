Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina sürüyor

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/KOFÇAZ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde koronavirüs vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulamasının ikinci gününde, polis ve jandarma ekipleri devriye gezerek, vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor.<br>Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır ilçesi olan 900 nüfuslu Kofçaz ilçesi, 1 kişide koronavirüs vakası görülmesi üzerine geçen çarşamba günü saat 16.00 itibariyle karantinaya alındı. Valiliğin ikinci bir emre kadar süreceğini bildirdiği karantina kararının ardından vatandaşlar, alışverişlerini yapıp, evlerine kapandı. İlçe giriş ve çıkışları da polis tarafından bariyer ve toprak dökülerek kapatıldı. Sadece kamu çalışanları ile tarlalarda çalışan çiftçilerin giriş-çıkışlarına izin verilen ilçede, polis ve jandarma kontrol noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüyor.<br>Karantinanın 2'nci gününde polis ve jandarma ekipleri devriye gezerek, anonslarla vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor. Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ise vatandaşın ihtiyaçları karşılıyor.<br>Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı 349 nüfuslu Kurudere Köyü de 2 kişide koronavirüse rastlanması üzerine 6 Nisan günü karantinaya alınmıştı. Halen karantinada olan Kurudere, Trakya bölgesinde karantina uygulanan ilk köy olmuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Kofçaz Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-17 13:50:30<br>

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