99’luk asırlık çınara doğum günü sürprizi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Şükrü Şen, 99’uncu yaşını oğlu ve kızının yaptığı sürpriz doğum günü pastasıyla kutladı. Yaşanan olaydan mutlu olduğu gözlerinden okunan Şükrü Şen’in doğum günü pastasını üflemesi cep telefonu kamerasının görüntüsüne yansıdı.

Lüleburgaz’da 70 yılı aşkın süredir yaşayan Şükrü Şen, 99 yaşına doğum günü pastası sürpriziyle girdi. Lüleburgaz’da eczacı Abbas Şen ile emekli öğretmen Gökçen Çakmak’ın babası olan Şen’e önceki Cumartesi günü doğum günü sürprizi yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada, doğum günü sürprizi karşısında Şen’in şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. Bir yıl sonra tam bir yüzyılı devirecek olan Şen mumları büyük bir keyifle üflerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

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